Кузнецова стала врио замсекретаря Генсовета «Единой России» Политика

Москва, 11 ноября 2021. PenzaNews. Уроженка Пензы, заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова избрана временно исполняющей обязанности заместителя секретаря Генерального совета «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба партии.

Фото: Er.ru

Ранее соответствующее представление внес председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. В ходе заседания президиума Генсовета партии, состоявшегося 10 ноября, оно было поддержано единогласно.

Анна Кузнецова займется координацией работы партпроектов социальной направленности и деятельностью общественных приемных.

Принято решение, что для этого она возглавит комиссию президиума Генсовета «Единой России» по работе с обращениями граждан к председателю партии.

Согласно уставу «Единой России», по предложению председателя партии на период до проведения съезда президиумом Генсовета тайным голосованием избирается временно исполняющий полномочия заместителя секретаря Генерального совета.

Врио замсекретаря Генсовета «Единой России» входит по статусу в состав Генерального совета и президиума Генерального совета с правом участия в голосовании при принятии решений указанными органами и отвечает за сферу деятельности, порученную секретарем Генсовета.