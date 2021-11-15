Зиновьев назначен замминистра здравоохранения Пензенской области Политика

Пенза, 15 ноября 2021. PenzaNews. Дмитрий Зиновьев, возглавлявший клиническую больницу №6 имени Г.А. Захарьина в Пензе с октября 2015 года, назначен заместителем министра здравоохранения Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«Опытный человек. Я думаю, что он усилит министерство здравоохранения в ситуации с ковидом. Знает очень хорошо всю систему здравоохранения», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 15 ноября.

Он добавил, что Дмитрий Зиновьев будет курировать лечебное направление в Минздраве Пензенской области.

«Это серьезное направление, на котором сейчас лежит практически вся тяжесть борьбы с коронавирусной инфекцией», — подчеркнул Олег Мельниченко.