EN
03:00:33 Вторник, 16 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Зиновьев назначен замминистра здравоохранения Пензенской области

09:21 | 15.11.2021 | Политика

Печать

Пенза, 15 ноября 2021. PenzaNews. Дмитрий Зиновьев, возглавлявший клиническую больницу №6 имени Г.А. Захарьина в Пензе с октября 2015 года, назначен заместителем министра здравоохранения Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Зиновьев назначен замминистра здравоохранения Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Опытный человек. Я думаю, что он усилит министерство здравоохранения в ситуации с ковидом. Знает очень хорошо всю систему здравоохранения», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 15 ноября.

Он добавил, что Дмитрий Зиновьев будет курировать лечебное направление в Минздраве Пензенской области.

«Это серьезное направление, на котором сейчас лежит практически вся тяжесть борьбы с коронавирусной инфекцией», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Новости партнеров
Читайте также
Пензенский губернатор высказался на тему доступа взрослых без QR-кодов в детсады и школы Оплата услуг ЖКХ картой стала доступна в банке «Кузнецкий» в Пензе
Мельниченко призвал Басенко находить кадры, которые будут работать не через схематозы и распилы За три дня на пензенских дорогах задержаны около 40 нетрезвых водителей
В Пензенской области за сутки подтверждено 390 случаев заражения коронавирусом Маркова утверждена в должности первого замминистра образования, Коломенцева — замминистра
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама