Климанов прокомментировал свое переизбрание на пост главы Заречного Политика

Заречный, 23 ноября 2021. PenzaNews. Глава Заречного Пензенской области Олег Климанов прокомментировал свое переизбрание на второй срок.

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«Единогласным решением депутатов собрания представителей переизбран на второй срок. Мы много сделали, но много еще предстоит сделать. Стратегической целью моей работы является благополучие зареченцев. Для достижения этой цели определены основные задачи, которые мы будем решать», — написал Олег Климанов на своих страницах в соцсетях.

По его словам, прежде всего акцент будет сделан на развитии экономики.

«Мы продолжим привлекать инвесторов на нашу ТОСЭР [территорию опережающего социально-экономического развития]. Это позволит создать новые рабочие места и увеличить налоговые отчисления в бюджет», — отметил глава ЗАТО.

Олег Климанов добавил, что «остро сегодня стоит вопрос с общественным транспортом».

«Мы принимаем активное участие в транспортной реформе Пензенской области, с помощью которой планируем проблему транспортного обслуживания решить», — напомнил он.

Глава Заречного констатировал, что больным вопросом остается качество медицины.

«Кадровый вопрос продолжим решать путем предоставления жилья. Со следующего года начнется масштабный капитальный ремонт поликлиник, оснащение их современным оборудованием», — сообщил Олег Климанов.

Он подчеркнул, что это лишь часть проблем, которые предстоит решать в ближайшее время.

22 ноября 2021 года состоялся конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Заречного Пензенской области.

В тот же день была проведена 29-я сессия собрания представителей Заречного седьмого созыва, на которой депутаты единогласно поддержали кандидатуру Олега Климанова.