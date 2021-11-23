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Поликарпов назначен и.о. вице-мэра Пензы по экономике

16:11 | 23.11.2021 | Политика

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Пенза, 23 ноября 2021. PenzaNews. Роман Поликарпов назначен исполняющим обязанности заместителя главы администрации Пензы по экономике и развитию предпринимательства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Поликарпов назначен и.о. вице-мэра Пензы по экономике

Фото: Penza-gorod.ru

«В городской администрации Роман Владимирович будет курировать вопросы, связанные с экономикой, муниципальным имуществом, земельным контролем, закупками, работой муниципальных предприятий», — сказано в тексте.

Из него следует, что Роман Поликарпов родился в Иркутске в 1969 году.

«Имеет два высших образования: в 2002 году закончил Международный институт менеджмента ЛИНК по специальности «Менеджмент», в 2013 году — Финансовый университет при правительстве Российской Федерации по специальности «Финансы и кредит» с присвоением квалификации «Экономист», — добавляется в сообщении.

В тексте отмечается, что Роман Поликарпов более 20 лет занимал руководящие позиции в частных и государственных компаниях, при этом в каких именно, не уточняется.

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