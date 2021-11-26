Рудской получил удостоверение и значок депутата гордумы Пензы Политика

Пенза, 26 ноября 2021. PenzaNews. Глава Пензы Владимир Мутовкин вручил удостоверение и значок депутата гордумы седьмого созыва Андрею Рудскому, получившему мандат, который стал вакантным после досрочного прекращения полномочий Александра Рогожкина, входившего во фракцию КПРФ.

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«На основании постановления избирательной комиссии города Пензы от 15 ноября 2021 года №53/427 вакантный депутатский мандат передан зарегистрированному кандидату в депутаты Пензенской городской думы седьмого созыва из списка кандидатов, выдвинутого пензенским областным отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» по единому избирательному округу. Мандат передан Рудскому Андрею Вячеславовичу», — сказал Владимир Мутовкин в начале 31-й очередной сессии в пятницу, 26 ноября.

Рудской Андрей Вячеславович родился в Пензе 15 июля 1988 года.

В 2010 году окончил Пензенский государственный университет по специальности «Автомобиле- и тракторостроение» с присвоением квалификации «Инженер-конструктор», в 2012 году — факультет дополнительного образования ПГУ по специальности «Экономика и управление на предприятии» с присвоением квалификации «Экономист-менеджер».

В 2010 году начал трудовую деятельность специалистом по маркетингу на предприятии «Пензкомпрессормаш».

В настоящее время занимает должность заместителя директора в коммерческой организации.

Член КПРФ.