В Пензе намерены выяснить имена людей, из-за которых с мэрии взыскивают денежные средства Политика

Пенза, 26 ноября 2021. PenzaNews. Глава администрации Пензы Александр Басенко сообщил о намерении установить имена должностных лиц, в результате действий которых мэрия не сумела отстоять свою позицию в судах и теперь должна выплачивать денежные средства по исполнительным листам.

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«По всем исполнительным листам, по которым администрация города будет выплачивать по решению суда денежные средства, на сегодняшний день назначены разбирательства. Мы выясним по каждому: это и департамент ЖКХ, и другие направления. Уже работа идет, и, я думаю, мы в ближайшее время предоставим депутатам городской думы конкретную информацию, в результате чьей недоработки был причинен этот ущерб и что надо, самое главное, сделать, чтобы дальше это не повторялось», — сказал мэр в ходе 31-й очередной сессии пензенской гордумы, состоявшейся в пятницу, 26 ноября.

Александр Басенко отметил, что соответствующая работа требует определенного времени.

«Это длящийся процесс, который требует принятия мер, но они тоже, эти меры, требуют времени», — констатировал глава администрации Пензы.