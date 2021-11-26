Новому руководителю правового управления Пензы предстоит провести ревизию судебных дел — мэр Политика

Пенза, 26 ноября 2021. PenzaNews. Новый руководитель правового управления Пензы должен провести ревизию судебных дел с целью выяснения обоснованности требований, предъявленных к городской администрации, для минимизации издержек и расходов, которые может понести мэрия. Об этом сообщил глава администрации Пензы Александр Басенко, комментируя необходимость выплаты «Сетевой компании» денежных средств по исполнительному листу.

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«В администрации сейчас работает новый начальник правового управления, у которого стоит задача по всем этим искам, которые сейчас находятся в производстве, [...] в кратчайшие сроки провести ревизию и подготовить предложения по либо закрытию этих судебных процессов, если там действительно обоснованные требования, мировым соглашением, чтобы исключить любые дополнительные судебные издержки, и оплатить эти расходы. [...] Если эти требования мы будем считать необоснованными, то мы будем защищать интересы города во всех инстанциях», — сказал он в ходе 31-й очередной сессии пензенской гордумы, состоявшейся в пятницу, 26 ноября.

Александр Басенко особо обратил внимание на то, что ситуация, которая сложилась на сегодняшний день, является результатом действий или бездействия двух-, трехлетней давности.

«Это последствия, которые будут нас догонять еще некоторое время», — отметил он.

Вместе с тем мэр подчеркнул, что «работа по пресечению новых проблем этого характера начата».