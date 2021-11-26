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Новому руководителю правового управления Пензы предстоит провести ревизию судебных дел — мэр

17:08 | 26.11.2021 | Политика

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Пенза, 26 ноября 2021. PenzaNews. Новый руководитель правового управления Пензы должен провести ревизию судебных дел с целью выяснения обоснованности требований, предъявленных к городской администрации, для минимизации издержек и расходов, которые может понести мэрия. Об этом сообщил глава администрации Пензы Александр Басенко, комментируя необходимость выплаты «Сетевой компании» денежных средств по исполнительному листу.

Новому руководителю правового управления Пензы предстоит провести ревизию судебных дел — мэр

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В администрации сейчас работает новый начальник правового управления, у которого стоит задача по всем этим искам, которые сейчас находятся в производстве, [...] в кратчайшие сроки провести ревизию и подготовить предложения по либо закрытию этих судебных процессов, если там действительно обоснованные требования, мировым соглашением, чтобы исключить любые дополнительные судебные издержки, и оплатить эти расходы. [...] Если эти требования мы будем считать необоснованными, то мы будем защищать интересы города во всех инстанциях», — сказал он в ходе 31-й очередной сессии пензенской гордумы, состоявшейся в пятницу, 26 ноября.

Александр Басенко особо обратил внимание на то, что ситуация, которая сложилась на сегодняшний день, является результатом действий или бездействия двух-, трехлетней давности.

«Это последствия, которые будут нас догонять еще некоторое время», — отметил он.

Вместе с тем мэр подчеркнул, что «работа по пресечению новых проблем этого характера начата».

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