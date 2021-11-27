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Автобус помощи ЛДПР прибудет в Пензенскую область

11:36 | 27.11.2021 | Политика

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Пенза, 27 ноября 2021. PenzaNews. Автобусы помощи ЛДПР отправятся по регионам России с 27 ноября, один из них посетит несколько районов Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения партии.

Автобус помощи ЛДПР прибудет в Пензенскую область. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что автобус ЛДПР выполняет роль мобильной приемной: каждый человек может оставить обращение на имя Владимира Жириновского, получить юридическую помощь и подарки от лидера партии.

«Автобус ЛДПР уже не раз посещал Пензенскую область за последние полтора года. Команда партийцев собрала сотни обращений, часть из которых удалось решить положительно», — напоминается в пресс-релизе.

«График движения автобуса помощи по Пензенской области будет опубликован позднее. В работе мобильной приемной примет участие координатор пензенского регионального отделения ЛДПР Павел Куликов», — добавляется в тексте.

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