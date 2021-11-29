Казаков и Матвеев назначены заместителями министра труда, соцзащиты и демографии Политика

Пенза, 29 ноября 2021. PenzaNews. Сергей Казаков и Дмитрий Матвеев назначены заместителями министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Заместителем министра назначен Казаков Сергей Александрович. Он до настоящего времени работал начальником отдела жилищных программ Минтруда, а до этого был начальником отдела контроля органов власти УФАС России по Пензенской области», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 29 ноября.

«И Матвеев Дмитрий Валерьевич. Он [...] был начальником отдела инвестиционного развития в министерстве экономики Пензенской области и был руководителем проектов АО «Атом-Регион». Сейчас перешел на работу в министерство», — добавил Олег Мельниченко.