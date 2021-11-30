EN
21:44:20 Вторник, 30 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Сформирован новый состав избиркома Пензенской области

10:15 | 30.11.2021 | Политика

Печать

Пенза, 30 ноября 2021. PenzaNews. Новый состав избирательной комиссии Пензенской области сформирован в связи с истечением в декабре 2021 года срока полномочий предыдущего.

Сформирован новый состав избиркома Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Семь членов облизбиркома с правом решающего голоса назначены постановлением губернатора №212 от 29 ноября.

Это главный специалист НИКИРЭТ – филиала ПО «Старт» имени М.В. Проценко Анатолий Ведяшев (по предложению Партии пенсионеров), председатель контрольно-ревизионной комиссии обкома КПРФ Владимир Гурьянов (по предложению Компартии России), адвокат областной коллегии адвокатов №3 Александр Мурнин (по предложению ЛДПР), адвокат областной коллегии адвокатов №3 Александр Панцырев (по предложению партии «Родина»), старший лаборант ПГУ Екатерина Плахова (по предложению Ассоциации юристов России), политконсультант регионального исполкома «Единой России» Дмитрий Пышкин (по предложению облизбиркома) и председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков (по предложению ЦИК России).

Еще семь членов назначены постановлением Законодательного собрания Пензенской области от 19 ноября.

Это индивидуальный предприниматель Александр Вахромов (по предложению партии «Справедливая Россия – За правду»), начальник отдела правового, кадрового и документационного обеспечения аппарата облизбиркома Галина Кичевая (по предложению региональной федерации профсоюзов), заместитель председателя избирательной комиссии Пензенской области Алексей Климухин (по предложению «Единой России»), временно не работающий Александр Носачевский (по предложению партии «Новые люди»), секретарь облизбиркома Татьяна Рожкова (по предложению ЦИК России), замначальника управления профессионального образования и молодежной политики Минобразования области Андрей Сафронов (по предложению собрания представителей Мокшанского района) и начальник отдела бухучета и отчетности – главный бухгалтер облизбиркома Анна Тимофеева (по предложению избирательной комиссии региона).

Новости партнеров
Читайте также
Житель Кузнецка перевел мошеннику 780 тыс. рублей Пострадавший в ДТП на улице Аустрина в Пензе пешеход скончался в больнице
В Пензенской области за сутки подтверждено 370 случаев заражения коронавирусом К 6 годам колонии приговорен пензенец, по вине которого женщина упала с балкона
Рабочая группа рассмотрела проект внесения изменений в генплан Пензы Пензенские полицейские с начала года задокументировали более 90 преступлений в сфере коррупции
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама