Сформирован новый состав избиркома Пензенской области Политика

Пенза, 30 ноября 2021. PenzaNews. Новый состав избирательной комиссии Пензенской области сформирован в связи с истечением в декабре 2021 года срока полномочий предыдущего.

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Семь членов облизбиркома с правом решающего голоса назначены постановлением губернатора №212 от 29 ноября.

Это главный специалист НИКИРЭТ – филиала ПО «Старт» имени М.В. Проценко Анатолий Ведяшев (по предложению Партии пенсионеров), председатель контрольно-ревизионной комиссии обкома КПРФ Владимир Гурьянов (по предложению Компартии России), адвокат областной коллегии адвокатов №3 Александр Мурнин (по предложению ЛДПР), адвокат областной коллегии адвокатов №3 Александр Панцырев (по предложению партии «Родина»), старший лаборант ПГУ Екатерина Плахова (по предложению Ассоциации юристов России), политконсультант регионального исполкома «Единой России» Дмитрий Пышкин (по предложению облизбиркома) и председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков (по предложению ЦИК России).

Еще семь членов назначены постановлением Законодательного собрания Пензенской области от 19 ноября.

Это индивидуальный предприниматель Александр Вахромов (по предложению партии «Справедливая Россия – За правду»), начальник отдела правового, кадрового и документационного обеспечения аппарата облизбиркома Галина Кичевая (по предложению региональной федерации профсоюзов), заместитель председателя избирательной комиссии Пензенской области Алексей Климухин (по предложению «Единой России»), временно не работающий Александр Носачевский (по предложению партии «Новые люди»), секретарь облизбиркома Татьяна Рожкова (по предложению ЦИК России), замначальника управления профессионального образования и молодежной политики Минобразования области Андрей Сафронов (по предложению собрания представителей Мокшанского района) и начальник отдела бухучета и отчетности – главный бухгалтер облизбиркома Анна Тимофеева (по предложению избирательной комиссии региона).