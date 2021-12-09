Валерий Миронов назначен директором департамента экономики ЯНАО Политика

Пенза, 9 декабря 2021. PenzaNews. Валерий Миронов, покинувший должность первого замминистра экономики Пензенской области в сентябре 2020 года, назначен директором департамента экономики Ямало-Ненецкого автономного округа.

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«После приезда на Ямал Валерий Миронов работал проектным менеджером в окружном департаменте экономики. По итогам открытого конкурса, в котором приняло участие 43 претендента из разных регионов России, включен в резерв управленческих должностей», — отмечается в сообщении, распространенном пресс-службой департамента экономики ЯНАО.

В нем добавляется, что в декабре 2020 года Валерий Миронов был назначен первым заместителем директора окружного департамента экономики; в этой должности он курировал развитие предпринимательства, промышленности, инвестполитику, торговлю и развитие конкуренции.

«В июле 2021-го приступил к руководству департаментом экономики ЯНАО в качестве исполняющего обязанности директора. На должность директора ведомства назначен с 7 декабря из резерва управленческих кадров ЯНАО», — уточняется в тексте.