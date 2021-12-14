Очередная сессия пензенского Заксобрания состоится 20 декабря Политика

Пенза, 14 декабря 2021. PenzaNews. 47-я очередная сессия Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва состоится в понедельник, 20 декабря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

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«В связи с неблагополучной эпидемической ситуацией мероприятие пройдет в ограниченном составе — только с участием депутатов и докладчиков. Прямая трансляция будет организована на официальном сайте Законодательного собрания Пензенской области», — отмечается в тексте.

В нем указано, что к формированию повестки дня очередной сессии депутаты приступят в предстоящий четверг, 16 декабря.

«Совместное заседание комитетов по государственному строительству и вопросам местного самоуправления и по социальной политике состоится в 10.00. На 14.00 запланировано совместное заседание комитетов по бюджетной, налоговой и финансовой политике и по экономической политике», — добавляется в сообщении.