Мельниченко проведет прямую линию с жителями Пензенской области 22 декабря Политика

Пенза, 14 декабря 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко проведет прямую линию с жителями региона в предстоящую среду, 22 декабря. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Вопросы можно направить по электронной почте, позвонив по телефону: +7 (8412) 59-53-18 с 9.00 до 18.00, а также в комментариях к соответствующему анонсу на страницах главы региона в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Предполагается, что в аккаунтах губернатора и на странице правительства Пензенской области в соцсети «ВКонтакте» будет организована онлайн-трансляция.

Также трансляцию прямой линии будет вести телеканал «Экспресс». Начало прямого эфира — в 17.40.