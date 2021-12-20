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Милаева стала заместителем министра образования Пензенской области

08:45 | 20.12.2021 | Политика

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Пенза, 20 декабря 2021. PenzaNews. Преподаватель кафедры «Философия и социальные коммуникации» юридического института Пензенского государственного университета, кандидат исторических наук, доцент, депутат гордумы Пензы седьмого созыва от КПРФ Оксана Милаева назначена заместителем министра образования региона.

Милаева стала заместителем министра образования Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Заместителем министра образования Пензенской области назначена Милаева Оксана Всеволодовна», — сообщил губернатор Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 20 декабря.

Он добавил, что Оксана Милаева имеет государственную награду — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Оксана Всеволодовна будет вести целый пласт работы, связанной с воспитанием в учебных заведениях, в министерстве образования. Знаете, что главная задача нашей системы образования не только знания давать, но и человека воспитывать», — отметил глава региона.

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