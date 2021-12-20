Милаева стала заместителем министра образования Пензенской области Политика

Пенза, 20 декабря 2021. PenzaNews. Преподаватель кафедры «Философия и социальные коммуникации» юридического института Пензенского государственного университета, кандидат исторических наук, доцент, депутат гордумы Пензы седьмого созыва от КПРФ Оксана Милаева назначена заместителем министра образования региона.

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«Заместителем министра образования Пензенской области назначена Милаева Оксана Всеволодовна», — сообщил губернатор Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 20 декабря.

Он добавил, что Оксана Милаева имеет государственную награду — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Оксана Всеволодовна будет вести целый пласт работы, связанной с воспитанием в учебных заведениях, в министерстве образования. Знаете, что главная задача нашей системы образования не только знания давать, но и человека воспитывать», — отметил глава региона.