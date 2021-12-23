Олег Мельниченко прокомментировал темы, прозвучавшие на большой пресс-конференции Владимира Путина Политика

Пенза, 23 декабря 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал темы, прозвучавшие на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина 23 декабря.

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По его мнению, одним из главных обозначенных лидером страны тезисов, важных для развития регионов, является решение относительно реализации инфраструктурных проектов.

«В прямом эфире президент назвал планируемые суммы затрат на модернизацию и строительство инфраструктуры в стране, в том числе по линии нацпроектов. Кроме того, из Фонда национального благосостояния в ближайшие годы на реализацию инфраструктурных проектов предполагается направить порядка 2,5 трлн. рублей», — сказал Олег Мельниченко.

«Это колоссальная возможность для регионов решить годами существующие проблемы, реализовать капиталоемкие проекты, значительно улучшить качество среды проживания наших граждан. Речь идет о дорогах и транспортных развязках, новых школах и детсадах, объектах здравоохранения и культуры», — пояснил он.

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Губернатор подчеркнул, что при поддержке федерального центра регионы смогут улучшить экологическую ситуацию на своих территориях: это не только решение проблемы утилизации мусора, но и ликвидация стихийных свалок, а также очистка русел рек и водоемов.

«По всем названным направлениям Пензенская область уже работает. Будем реализовывать в ближайшей перспективе ряд крупных проектов — такие, например, на территории Пензенской агломерации, как строительство объездной дороги села Бессоновка», — отметил глава региона.

«Президент уделил внимание и теме межрегионального транспортного сообщения. Мы заявились на модернизацию пензенского аэровокзала. Будем добиваться осуществления данного проекта. В целом, несмотря на последствия пандемии, было отмечено поступательное экономическое развитие. И это очередная отправная точка для того, чтобы с оптимизмом смотреть в ближайшее будущее, работать дальше», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.