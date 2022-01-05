Мельниченко предложил реализовать в Пензенской области пилотный проект в рамках реформы местного самоуправления Политика

Пенза, 5 января 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области, первый заместитель председателя высшего совета Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Олег Мельниченко предложил реализовать в регионе пилотный проект в рамках реформы местного самоуправления.

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Предложение прозвучало в ходе совместного заседания высшего совета и президиума высшего совета ВАРМСУ, состоявшегося в режиме видеоконференции, на котором обсуждался законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», находящийся на рассмотрении в Госдуме.

Обращаясь к коллегам, глава региона отметил, что дальнейшая работа ассоциации будет выстраиваться в соответствии с задачами, определяемыми новым законом о системе МСУ после его принятия.

«Очень многое из того, о чем мы говорили прежде, в этом законе на сегодняшний день учтено, нашло свое закрепление. Поэтому как глава субъекта федерации и как первый заместитель председателя высшего совета ВАРМСУ вижу свою задачу в том, чтобы предложить реализовать на территории Пензенской области пилотный проект выстраивания системы местного самоуправления по новым принципам», — сказал губернатор.

«Мы сможем отработать модели, которые будут реализовываться после принятия закона, в том числе в Пензенской области. Это может быть и поручением Всероссийской ассоциации по развитию местного самоуправления — сделать Пензенский регион экспериментальной площадкой по реализации нового закона, который будет принят Государственной думой, одобрен Советом Федерации и подписан президентом России», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

Проект федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» был внесен в Государственную думу России 16 декабря 2021 года главами комитетов Совета Федерации и Госдумы Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым.

Законопроектом определяются единые принципы образования, формирования, деятельности органов местного самоуправления, их полномочия и ответственность, порядок взаимодействия между собой и с иными органами.

Проектом предусматривается, что местное самоуправление осуществляется в городских округах, муниципальных округах и внутригородских территориях городов федерального значения.

Одноуровневая система организации местного самоуправления позволит создать новую систему организации власти на местах, в основе устройства которой будет заложен не территориальный принцип, а принцип привязки к населению.

Согласно документу, существующая структура органов местного самоуправления сохраняется, при этом представительный орган муниципального образования может формироваться только путем проведения муниципальных выборов. Для всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий — пять лет.

Кроме того, законопроект усиливает ответственность глав муниципальных образований перед руководителем региона.