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Вадим Супиков прокомментировал законопроект о QR-кодах в общественных местах

09:23 | 17.01.2022 | Политика

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Пенза, 17 января 2022. PenzaNews. Заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области, руководитель фракции «Единая Россия» Вадим Супиков прокомментировал законопроект о QR-кодах в общественных местах.

Вадим Супиков прокомментировал законопроект о QR-кодах в общественных местах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Единая Россия» считает необходимым внести в законопроект поправки, согласно которым с 1 февраля предлагается ввести предъявление отрицательного ПЦР-теста для посещения общественных мест, а министерство здравоохранения будет устанавливать сроки действия сертификатов для граждан, получивших медотвод от прививки. Данные изменения в законопроект внесены на основании многочисленных обращений граждан, в том числе и жителей Пензенской области», — отметил вице-спикер регионального парламента.

По его мнению, необходимо продолжать процесс вакцинации населения от COVID-19, строго и последовательно соблюдать все меры безопасности.

«Это позволит противостоять новым штаммам коронавируса, обезопасить себя и своих близких», — цитирует Вадима Супикова пресс-служба Заксобрания.

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