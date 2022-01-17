Регионам нужны меры поддержки муниципальных служащих — Мельниченко Политика

Пенза, 17 января 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что регионам необходимо разрешить устанавливать дополнительные меры финансового стимулирования отдельных сотрудников муниципальной службы по примеру врачей и учителей, чтобы привлекать больше специалистов на эти должности.

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«Надо в 25-м законе [федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации»] закрепить возможность или право субъекта федерации устанавливать дополнительные меры социальной поддержки с учетом финансовых возможностей региона. Тогда бы мы могли по определенным категориям муниципальных служащих устанавливать отдельные меры поддержки так, как мы устанавливаем в отношении врачей, учителей и всех специалистов, которые нам необходимы», — сказал Олег Мельниченко на заседании совета по местному самоуправлению, которое состоялось в Совете Федерации в понедельник, 17 января.

Также, по его словам, в этом законе нужно прописать обязательное формирование кадрового резерва в муниципальных образованиях.

«Мы [из-за реформы местного самоуправления] переходим к достаточно крупному муниципальному образованию — там резерв должен формироваться, то есть это должно быть как императивная норма», — цитирует ТАСС главу региона.

Кроме того, Олег Мельниченко предложил ввести в России институт наставничества для молодых муниципальных служащих и закрепить его функции в законодательстве.