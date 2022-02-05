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Очередная сессия Заксобрания Пензенской области пройдет в режиме видеоконференцсвязи

09:05 | 05.02.2022 | Политика

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Пенза, 5 февраля 2022. PenzaNews. 48-я сессия Законодательного собрания Пензенской области, запланированная на пятницу, 11 февраля, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации пройдет в дистанционном формате. Соответствующее решение принял спикер регионального парламента Валерий Лидин.

Очередная сессия Заксобрания Пензенской области пройдет в режиме видеоконференцсвязи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Заболеваемость коронавирусом стремительно растет. Специалисты связывают это с распространением нового штамма «омикрон». Как вы знаете, есть рекомендации перевести работу организаций по возможности в дистанционный формат. Ближайшая сессия Законодательного собрания пройдет в режиме видеоконференцсвязи. Такой опыт у нас уже есть, аналогично мы проводили 36-ю сессию в ноябре 2020 года», — цитирует Валерия Лидина пресс-служба Заксобрания Пензенской области.

Заседания комитетов также пройдут в онлайн-формате. Депутаты приступят к обсуждению проекта повестки предстоящей сессии в среду, 9 февраля.

В день проведения сессии ее прямая трансляция будет организована на сайте Законодательного собрания Пензенской области.

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