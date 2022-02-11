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Депутаты пензенского Заксобрания определили перечень вопросов губернатору

13:37 | 11.02.2022 | Политика

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Пенза, 11 февраля 2022. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области в ходе 48-й очередной сессии приняли постановление о вопросах губернатору Олегу Мельниченко в рамках подготовки отчета о результатах деятельности регионального правительства в 2021 году.

Депутаты пензенского Заксобрания определили перечень вопросов губернатору. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в документе содержится 13 блоков вопросов.

Первый из них сформулирован следующим образом: «Что Вы определили бы в качестве драйвера роста экономики Пензенской области по итогам работы в 2021 году? Какие отрасли экономики Вы считаете приоритетными для развития региона? Какие условия их работы и каким образом можно было бы улучшить в текущем году для обеспечения расширения их деятельности и, соответственно, повышения налоговой отдачи?»

Кроме того, депутатов интересует, какие меры принимались правительством области для создания условий финансовой устойчивости и конкурентоспособности производителей и переработчиков сельхозпродукции в связи с введением ограничительных мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции; планируется ли продолжить развитие санитарной авиации; каковы перспективы развития сельского туризма; в какой стадии находится вопрос о реновaции детских загородных лагерей; а также ряд других вопросов.

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