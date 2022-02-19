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Полномочия главы администрации Шемышейского района прекращены досрочно

11:30 | 19.02.2022 | Политика

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Пенза, 19 февраля 2022. PenzaNews. Полномочия главы администрации Шемышейского района Пензенской области Владимира Фадеева прекращены досрочно. Соответствующее решение приняли депутаты собрания представителей в ходе 52-й внеочередной сессии в минувшую пятницу, 18 февраля.

Полномочия главы администрации Шемышейского района прекращены досрочно. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Я считаю, что основные задачи, которые стояли передо мной, были выполнены. Все текущие задачи будут решены — независимо от того, нахожусь я во главе администрации или нет», — подчеркнул Владимир Фадеев.

Он поблагодарил народных избранников за совместную работу.

Владимир Фадеев подал заявление о сложении полномочий по собственному желанию в четверг, 17 февраля, после более пяти лет работы на посту главы райадминистрации.

Исполнение обязанностей руководителя администрации Шемышейского района возложено на первого замглавы Александра Власкина.

В ближайшее время будет объявлен конкурс на замещение вакантной должности, сообщается на сайте районной администрации.

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