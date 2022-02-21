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ВАЖНО Признание ДНР и ЛНР дает надежду на прекращение военных преступлений против мирного населения Донбасса — Мельниченко

Мельниченко прокомментировал решение президента РФ о признании ДНР и ЛНР

23:46 | 21.02.2022 | Политика

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Пенза, 21 февраля 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал решение президента России Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Мельниченко прокомментировал решение президента РФ о признании ДНР и ЛНР

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Президент Владимир Владимирович Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик. Долгие 8 лет в Новороссии идет война, в которую втянут наш братский народ. События сегодняшнего дня — огромный праздник, день рождения новых независимых государств — государств наших братьев и друзей. Это надежда на прекращение военных преступлений против мирного населения Донецка и Луганска — беззащитных женщин, детей и стариков», — написал глава региона в своем аккаунте в Instagram.

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«Решение Владимира Владимировича о признании поддержано не только внутри нашей страны — готовность признать ДНР и ЛНР выразили президент Сирии Башар Асад, глава Южной Осетии Анатолий Бибилов. Завтра указы президента будут ратифицированы Государственной думой РФ и Советом Федерации. С днем рождения, ДНР и ЛНР!» — добавил Олег Мельниченко.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вечером 21 февраля президент РФ Владимир Путин сразу после обращения к россиянам, которое транслировали федеральные телеканалы, на церемонии в Кремле подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Он также заключил с лидерами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и республиками.

По окончании церемонии подписания состоялась беседа Владимира Путина с главами республик.

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