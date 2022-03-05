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Очередная сессия Заксобрания Пензенской области состоится 11 марта

10:22 | 05.03.2022 | Политика

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Пенза, 5 марта 2022. PenzaNews. 49-я очередная сессия Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва состоится в пятницу, 11 марта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Очередная сессия Заксобрания Пензенской области состоится 11 марта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем указано, что по решению председателя Заксобрания Валерия Лидина сессия пройдет в ограниченном формате.

«На заседании будут присутствовать депутаты, приглашенные руководители органов исполнительной власти и силовых ведомств, докладчики по вопросам повестки дня. Для представителей общественности и СМИ будет организована прямая трансляция на официальном сайте Законодательного собрания. Начало работы парламентариев — 10.00», — сказано в тексте.

В пресс-релизе добавляется, что заседания комитетов пройдут в среду, 9 марта, в режиме видеоконференции.

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