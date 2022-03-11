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Исполняющим обязанности главы администрации Сосновоборского района назначен Олег Вдовин

10:08 | 11.03.2022 | Политика

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Пенза, 11 марта 2022. PenzaNews. Олег Вдовин назначен исполняющим обязанности главы администрации Сосновоборского района Пензенской области.

Исполняющим обязанности главы администрации Сосновоборского района назначен Олег Вдовин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он сменил на этом посту Владимира Едалова, который руководил районной администрацией с марта 2016 года.

До назначения Олег Вдовин являлся директором пензенского лесного колледжа. Эту должность он занимал с августа 2016 года.

Вдовин Олег Викторович родился в поселке Сосновоборск Пензенской области 23 сентября 1975 года.

В 1996 году окончил Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г. Белинского по специальности «Физическая культура, учитель физической культуры».

В 2011 году прошел курсы повышения квалификации в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по направлению «Управление в сфере образования» и в Пензенском государственном университете — «Сити-менеджер».

С 2006 года возглавлял отдел образования администрации Сосновоборского района.

В 2007 году ему присвоено звание «Почетный работник общего образования».

В августе 2016 года был назначен на должность директора пензенского лесного колледжа.

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