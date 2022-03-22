Жуков назначен и.о. замглавы администрации Пензы по земельным и градостроительным вопросам Политика

Пенза, 22 марта 2022. PenzaNews. Дмитрий Жуков назначен исполняющим обязанности заместителя главы администрации Пензы по земельным и градостроительным вопросам. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии во вторник, 22 марта.

Фото: Penza-gorod.ru

«Дмитрий Владимирович [Жуков] приехал в Пензу из Москвы, где был руководителем в коммерческой компании. Он закончил кадетский ракетно-артиллерийский корпус Санкт-Петербурга, Тульский артиллерийский инженерный институт, Российскую академию [народного хозяйства и] государственной службы (РАНХиГС), Высшую школу экономики по программе MBA «Управление проектами». Последние годы работал в частных структурах на руководящих должностях», — сказано в тексте.

Пост заместителя главы администрации Пензы по земельным и градостроительным вопросам стал вакантным после того, как 4 марта его по собственному желанию покинул Магомед Агамагомедов.