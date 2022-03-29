Олег Мельниченко встретился с председателем Партии пенсионеров Владимиром Бураковым Политика

Пенза, 29 марта 2022. PenzaNews. Рабочая встреча губернатора Пензенской области Олега Мельниченко с председателем центрального совета «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Владимиром Бураковым состоялась в правительстве региона в минувший понедельник, 28 марта.

Фото: Pnzreg.ru

Стороны обсудили вопросы, касающиеся защиты от увольнений сотрудников предпенсионного возраста, сдерживания роста цен на товары первой необходимости, а также развития гериатрической помощи.

«Это новое направление медицинской помощи, требующее тщательного контроля. Пожилыми людьми должны заниматься специально подготовленные медработники, поскольку представителям старшего поколения требуются особые методы лечения», — подчеркнул Владимир Бураков.

Олег Мельниченко отметил, что в Пензенской области вопросам развития и доступности гериатрической помощи уделяется пристальное внимание.

«Несмотря на то, что госпиталь ветеранов войн в 2021 году дважды перепрофилировали в ковидный, свои главные задачи по медицинскому обслуживанию населения он выполнил. Кроме того, в 2021 году дополнительно открыли два гериатрических кабинета в бессоновской и городищенской районных больницах», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.