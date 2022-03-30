В Бресте прошло первое заседание рабочей группы по сотрудничеству Белоруссии и Пензенской области Политика

Пенза, 30 марта 2022. PenzaNews. Первое заседание рабочей группы по сотрудничеству Белоруссии и Пензенской области состоялось в Бресте в среду, 30 марта.

Фото: Pnzreg.ru

Председатель брестского облисполкома Юрий Шулейко и губернатор Олег Мельниченко обсудили вопросы взаимодействия в сферах промышленности, АПК, культуры и туризма.

Стороны констатировали, что прежние задачи, определенные планом мероприятий по реализации соглашений, достигнутых в 2021 году, выполнены почти в полном объеме.

Обращаясь к участникам заседания, губернатор в качестве приоритетных направлений торгово-экономического сотрудничества назвал сельскохозяйственное машиностроение, автомобилестроение, производство бытовой техники, медицинского оборудования и лесопереработку.

«В связи с развитием агропромышленного сектора нашим сельхозпредприятиям требуется в значительных объемах техника, которую производит Беларусь», — сказал Олег Мельниченко.

Он подчеркнул, что в структуре промышленного комплекса Пензенской области особое место занимают машиностроение и приборостроение.

«Мы активно импортируем из Беларуси комплектующие и детали для наших машиностроительных и приборостроительных предприятий. Экспортируем запасные части для производства сельхозтехники, оборудование для хранения нефтепродуктов, арматуру, приборы измерения, станки, целый ряд устоявшейся линейки наших промышленных предприятий», — перечислил глава региона.

Кроме того, он поделился планами развития созданного в прошлом году в Пензенской области станкостроительного кластера, сообщил о начале реализации в регионе крупного инфраструктурного проекта в сфере общественного транспорта.

Олег Мельниченко выразил намерение наращивать внешнеторговый оборот и расширять промышленную кооперацию, сообщает пресс-службы облправительства.