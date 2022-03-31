Александр Лукашенко встретился с пензенской делегацией в Минске Политика

Пенза, 31 марта 2022. PenzaNews. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в Минске встречу с делегацией Пензенской области, которая находится в республике с рабочим визитом.

Фото: Pnzreg.ru

Губернатор Олег Мельниченко поблагодарил главу государства за гостеприимство и возможность посетить производственные, социальные и культурные объекты.

Он напомнил, что часто бывал в Белоруссии, когда работал в Совете Федерации, и вместе с коллегами из Совета Республики Национального собрания принимал участие в организации форумов регионов двух стран.

«В числе наших общих приоритетных задач — развитие общего рынка, обеспечение продовольственной безопасности и бесперебойной работы промышленных предприятий, как крупных системообразующих, так средних и малых, обеспечение населения качественной и конкурентоспособной продукцией в достаточном количестве», — сказал Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

Александр Лукашенко отметил особое место Пензенской области в отношениях Белоруссии с российскими регионами.

«Ключевым для нас направлением является торговля и инвестиции. Это главное. В этом направлении мы и будем действовать. Я не исключаю других направлений. Не говорю о культурном сотрудничестве, гуманитарном и так далее. Это само собой понятно. Мы народы от одного корня, абсолютно похожи друг на друга», — подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, в 2021 году товарооборот с областью составил около 100 млн. долларов.

Александр Лукашенко добавил, что Белоруссия обладает современными технологиями в сельском хозяйстве и всегда готова делиться имеющимся опытом и наработками.

«Сотрудничество между сельхозпредприятиями, подготовка кадров для сельского хозяйства, технологии в семеноводстве и животноводстве», — уточнил он.

Кроме того, в ходе встречи были обозначены такие совместные направления работы, как строительство и модернизация жилищной, дорожной, коммунальной, транспортной и производственной инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.