Экономика приведет к нужному уровню союзнических отношений Минска и Москвы — Лукашенко Политика

Пенза, 31 марта 2022. PenzaNews. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что через экономическое сотрудничество с Россией можно прийти к нужному уровню союзнических отношений. Об этом он заявил на встрече с делегацией Пензенской области во главе с губернатором Олегом Мельниченко, которая состоялась в Минске в четверг, 31 марта.

Фото: Pnzreg.ru

«Надо создавать совместные предприятия, тогда не будет болтовни о каком-то едином государстве, единой валюте и прочем», — сказал Александр Лукашенко, слова которого приводит ТАСС.

«Экономика нас выведет на тот уровень и приведет к тому, что должно существовать между нашими государствами», — добавил он.

Александр Лукашенко подчеркнул, что именно экономика — это фундамент любых отношений.

Он напомнил, что важность создания совместных производств постоянно подчеркивали президенты двух стран.

«Мы с президентом России договорились, что там, где у нас выше компетенции, пожалуйста, воспользуемся всем необходимым. Там, где в России есть продвинутые технологии, мы должны воспользоваться. Но надо создавать совместные предприятия», — сказал глава Белоруссии.

Он отметил, что белорусские власти аккуратно действовали в плане допуска иностранных компаний к совместной работе на крупных промышленных предприятиях.

«Мы не очень-то шли на то, чтобы сюда запустить иностранцев. Поэтому введенные санкции по нам так не ударили», — сказал Александр Лукашенко.