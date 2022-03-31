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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко встретился с пензенской делегацией

19:17 | 31.03.2022 | Политика

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Пенза, 31 марта 2022. PenzaNews. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко провел в Минске встречу с делегацией Пензенской области, которая находится в республике с рабочим визитом.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко встретился с пензенской делегацией

Фото: Pnzreg.ru

Глава белорусского правительства назвал сотрудничество с регионами России основой взаимовыгодных отношений между странами, что особенно важно в условиях западных санкций.

«Главное — проявлять принципиальность, целеустремленность и на деле отстаивать наши общие экономические интересы. В прошлом году Беларусь и Пензенская область, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, которая откладывала свой отпечаток на все сферы жизни, смогли повысить товарооборот. Но всегда есть и незадействованные резервы, на активизацию которых и направлен приезд пензенской делегации», — сказал Роман Головченко.

Фото: Pnzreg.ru

В свою очередь губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отметил, что регион устойчиво развивается, несмотря на жесткие вызовы последнего времени.

Вместе с тем он подчеркнул, что нельзя двигаться вперед без поддержки союзников и единомышленников.

«Укрепление взаимодействия нашего региона с Республикой Беларусь имеет большое влияние на его социально-экономическое развитие. В 2021 году пензенские предприятия заключили ряд новых договоров с белорусскими коллегами. По данным Приволжского таможенного управления, в минувшем году внешнеторговый оборот между Пензенской областью и Республикой Беларусь вырос в 1,3 раза. При этом объем экспорта увеличился почти на четверть, импорта — почти на 30%. Мы настроены на расширение торгово-экономического взаимодействия и промышленной кооперации с белорусскими регионами», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

Фото: Pnzreg.ru

В ходе встречи стороны обсудили вопросы поставки сельскохозяйственной и дорожной техники, сотрудничество в агропромышленной, строительной и других сферах.

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