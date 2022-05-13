Яковлев назначен замминистра общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области Политика

Пенза, 13 мая 2022. PenzaNews. Вадим Яковлев назначен на должность заместителя министра – начальника отдела по взаимодействию с правоохранительными органами министерства общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«Хочу представить Вадима Юрьевича. Он окончил наше пензенское высшее артиллерийское инженерное училище по специальности «Инженер-механик (артиллерийские вооружения)». Служил в Вооруженных силах РФ и правоохранительных органах. Имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Последнее место работы — заместитель генерального директора по безопасности научно-исследовательского института физических измерений», — сказал глава региона в ходе заседания правительства Пензенской области в пятницу, 13 мая.

«Прошу организовать соответствующее взаимодействие с главами муниципальных образований», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.