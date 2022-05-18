Валентина Матвиенко и Олег Мельниченко обсудили вопросы развития Пензенской области Политика

Пенза, 18 мая 2022. PenzaNews. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обсудили вопросы социально-экономического развития региона в ходе рабочей встречи, которая состоялась в Москве в минувший вторник, 17 мая.

Фото: Pnzreg.ru

Руководитель верхней палаты российского парламента поинтересовалась, как Пензенская область справляется с санкциями.

«С санкциями боремся, мне кажется, удачно. Пока идем неплохо. Значит, по сельскому хозяйству: у нас в принципе озимые хорошо перезимовали. Где-то, наверное, 1,5% выбраковка. В остальном все хорошо. Прогноз на урожай хороший», — сказал Олег Мельниченко.

«По яровым — сейчас мы 76% уже завершили. Это по зерновым и зернобобовым. По техническим культурам — 67%. Сахарной свеклой мы 56 тыс. га собираемся занять, 50 тыс. га — уже засеяли», — добавил глава региона.

Валентина Матвиенко уточнила у Олега Мельниченко, как обстоят дела с топливом.

«По топливу тоже все нормально, проходим. По удобрениям — тоже проходим. Поэтому все у нас идет на сегодняшний день по плану», — заявил губернатор.

«Безработица у нас зарегистрированная 4,6 тыс. человек на сегодняшний день, это где-то 0,76. Она подросла немножко. Был уровень 0,61 в 2021 году. Но сейчас работаем, адресно, по людям, которые высвобождаются, предлагаем вакансии», — сказал Олег Мельниченко.

«Вакансии есть вот на такое количество людей?» — спросила спикер Совета Федерации.

«Есть. Вакансии есть», — ответил глава региона.

В ходе рабочей встречи стороны также обсудили вопросы, касающиеся уровня доходов населения и контроля цен на продукты питания.