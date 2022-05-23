Общественные обсуждения исполнения регионального бюджета за 2021 год пройдут в электронной форме Политика

Пенза, 23 мая 2022. PenzaNews. Общественные обсуждения исполнения бюджета Пензенской области за 2021 год пройдут в электронной форме. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального парламента в понедельник, 23 мая.

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«Согласно распоряжению председателя Законодательного собрания Пензенской области Валерия Лидина общественные обсуждения по годовому отчету об исполнении бюджета за 2021 год состоятся на официальном сайте регионального парламента 26 мая», — сказано в тексте.