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Общественные обсуждения исполнения регионального бюджета за 2021 год пройдут в электронной форме

09:16 | 23.05.2022 | Политика

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Пенза, 23 мая 2022. PenzaNews. Общественные обсуждения исполнения бюджета Пензенской области за 2021 год пройдут в электронной форме. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального парламента в понедельник, 23 мая.

Общественные обсуждения исполнения регионального бюджета за 2021 год пройдут в электронной форме. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Согласно распоряжению председателя Законодательного собрания Пензенской области Валерия Лидина общественные обсуждения по годовому отчету об исполнении бюджета за 2021 год состоятся на официальном сайте регионального парламента 26 мая», — сказано в тексте.

«Предложения и вопросы по проекту закона Пензенской области «Об исполнении бюджета Пензенской области за 2021 год» можно оставить, перейдя по ссылке, до 26 мая включительно. Все они будут включены в итоговый протокол обсуждений и направлены главе региона», — добавляется в сообщении.

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