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Нелли Шумилиной вручены удостоверение и знак депутата Заксобрания Пензенской области

14:29 | 21.10.2022 | Политика

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Пенза, 21 октября 2022. PenzaNews. Удостоверение и знак депутата Законодательного собрания Пензенской области седьмого созыва вручены директору средней общеобразовательной школы №77 города Пензы Нелли Шумилиной.

Нелли Шумилиной вручены удостоверение и знак депутата Заксобрания Пензенской области

Фото: Zspo.ru

Нового депутата парламентскому корпусу официально представил спикер Заксобрания Вадим Супиков в начале третьей очередной сессии, которая состоялась в пятницу, 21 октября.

Мандат стал вакантным после того, как Юлия Лазуткина заняла пост сенатора Российской Федерации – представителя от Законодательного собрания Пензенской области и ее полномочия как депутата были прекращены досрочно.

Вопрос о передаче мандата был рассмотрен на заседании избирательной комиссии Пензенской области 7 октября.

Шумилина Нелли Константиновна родилась в Пензе 12 мая 1964 года.

Окончила Пензенский государственный педагогический институт имени В.Г. Белинского по специальности «Учитель биологии с дополнительной специальностью химия».

Кандидат педагогических наук.

Награждена значком «Отличник народного просвещения».

С 13 декабря 2021 года является директором средней школы №77 города Пензы.

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