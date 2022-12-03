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Демичев сменил Трохина на посту председателя ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области»

10:52 | 03.12.2022 | Политика

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Пенза, 3 декабря 2022. PenzaNews. Бывший глава администрации Бессоновского района Вячеслав Демичев сменил Василия Трохина на посту председателя ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области».

Демичев сменил Трохина на посту председателя ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, новый руководитель некоммерческой организации был избран в ходе очередного XXI съезда членов ассоциации, состоявшегося в минувшую пятницу, 2 декабря.

Также на мероприятии были рассмотрены результаты деятельности совета муниципальных образований Пензенской области в 2022 году и обозначены планы на 2023-й. Соответствующую информацию представил заместитель председателя ассоциации Юрий Алпатов.

По его словам, одним из приоритетных направлений работы станет подготовка кадров для органов местного самоуправления и повышение квалификации действующих руководителей и специалистов.

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