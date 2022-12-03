Демичев сменил Трохина на посту председателя ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области» Политика

Пенза, 3 декабря 2022. PenzaNews. Бывший глава администрации Бессоновского района Вячеслав Демичев сменил Василия Трохина на посту председателя ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, новый руководитель некоммерческой организации был избран в ходе очередного XXI съезда членов ассоциации, состоявшегося в минувшую пятницу, 2 декабря.

Также на мероприятии были рассмотрены результаты деятельности совета муниципальных образований Пензенской области в 2022 году и обозначены планы на 2023-й. Соответствующую информацию представил заместитель председателя ассоциации Юрий Алпатов.

По его словам, одним из приоритетных направлений работы станет подготовка кадров для органов местного самоуправления и повышение квалификации действующих руководителей и специалистов.