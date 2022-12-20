Полномочия мэра Пензы, главы города и двух его заместителей прекращены досрочно Политика

Пенза, 20 декабря 2022. PenzaNews. Полномочия главы администрации Пензы Александра Басенко, главы города Владимира Мутовкина и двух его заместителей Юрия Зиновьева и Ивана Краснова прекращены досрочно. Соответствующие решения приняты в ходе 44-й внеочередной сессии городской думы, которая состоялась во вторник, 20 декабря.

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Открывая сессию, глава Пензы Владимир Мутовкин сообщил, что из 35 депутатов присутствуют 30, кворум имеется.

«На внеочередном заседании комиссии по местному управлению, которое прошло сегодня, рассмотрены следующие вопросы: о досрочном прекращении полномочий главы администрации города Пензы Басенко Александра Николаевича, докладчик — Мутовкин Владимир Борисович; о досрочном прекращении полномочий заместителя главы города Пензы на непостоянной основе Зиновьева Юрия Александровича, докладчик — Шуварин Алексей Николаевич; о досрочном прекращении полномочий заместителя главы города Пензы на непостоянной основе Краснова Ивана Витальевича, докладчик — Шуварин Алексей Николаевич; о досрочном прекращении полномочий главы города Пензы Мутовкина Владимира Борисовича, докладчик тот же; о назначении временно исполняющего обязанности главы города Пензы, докладчик тоже Шуварин Алексей Николаевич. Комиссия рассмотрела, рекомендовала включить данные вопросы в повестку дня сессии Пензенской городской думы. Прошу голосовать», — сказал Владимир Мутовкин.

После этого поступило предложение включить в повестку дня вопрос о выборах главы города, однако оно не было поддержано большинством депутатов. Народные избранники проголосовали за проект решения в целом без учета внесенной поправки.

Затем депутаты перешли к рассмотрению основных вопросов повестки дня — в частности, о внесении изменений и дополнений в устав Пензы (согласно им, возглавлять гордуму будет председатель, избранный из числа депутатов, а глава города, которого выберут по результатам конкурса, будет руководить администрацией), о внесении изменений в регламент гордумы, об утверждении порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Пензы.

После того, как соответствующие решения были приняты, депутаты приступили к рассмотрению дополнительных вопросов, включенных в повестку.

«Коллеги, 19 декабря от Александра Николаевича Басенко поступило заявление об отставке по собственному желанию. В соответствии с уставом города Пензы в компетенцию Пензенской городской думы входит принятие решения о досрочном прекращении полномочий главы администрации города Пензы», — озвучил Владимир Мутовкин.

Отвечая на вопрос депутата Людмилы Коломыцевой о том, кто будет управлять городом в период после отставки Александра Басенко, глава Пензы пояснил, что, согласно уставу, это будет один из вице-мэров.

«Скорее всего, я думаю, первый зам», — сказал Владимир Мутовкин.

В итоге депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий Александра Басенко.

«Решение принято. Я уж не знаю, Александр Николаевич, поздравлять Вас или как», — сказал глава города.

«Есть другие поводы», — тихо ответил Александр Басенко.

Затем депутаты приняли аналогичные решения по другим дополнительным вопросам — о досрочном прекращении полномочий Юрия Зиновьева, Ивана Краснова и Владимира Мутовкина.

Перед голосованием по последнему вопросу главу Пензы попросили озвучить причины его отставки, и Владимир Мутовкин дал развернутый ответ на этот счет.

«Во-первых, и среди депутатов уже неоднократно высказывались такие мнения о том, чтобы у нас ввести — и не путать, не вводить народ в заблуждение — одноглавую, так скажем, если ее можно назвать, систему управления городом. Это и депутаты-единороссы высказывали такое мнение, и депутаты Вашей фракции. В связи с тем, что депутаты согласились с этими поправками, я считаю, что они должны вступить, эти поправки, в законную силу как можно раньше. Как можно раньше они могут вступить только, если я подам в отставку добровольно. Поэтому я считаю, что изменения эти в устав абсолютно оправданы, они будут на пользу нашему городу. Это мотивировало меня на то, чтобы написать заявление о досрочном прекращении полномочий», — сказал он.

После этого депутаты приняли отставку Владимира Мутовкина, выбрали для дальнейшего ведения сессии в качестве председательствующего Олега Шаляпина как единственного оставшегося заместителя главы Пензы и проголосовали за его назначение временно исполняющим обязанности главы города.