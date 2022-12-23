Владимир Мутовкин избран председателем Пензенской городской думы Политика

Пенза, 23 декабря 2022. PenzaNews. Бывший глава Пензы Владимир Мутовкин избран председателем Пензенской городской думы седьмого созыва в ходе 45-й очередной сессии представительного органа муниципального образования в пятницу, 23 декабря.

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Всего на данный пост было предложено две кандидатуры — Владимира Мутовкина, который представляет фракцию «Единая Россия», и Александра Смирнова, являющегося главой фракции КПРФ.

Перед голосованием кандидаты ответили на вопросы, поступившие от коллег.

Затем народные избранники определились с формой тайного голосования — они предпочли электронную вместо бюллетеней.

Тех журналистов и операторов, которые находились за креслами депутатов, перед голосованием попросили отойти, чтобы не нарушать тайну волеизъявления.

В итоге за Владимира Мутовкина проголосовали большинство депутатов.

По второй кандидатуре голосование не проводилось.

«Спасибо за доверие, коллеги. Надеюсь, я его оправдаю», — сказал Владимир Мутовкин после того, как решение было принято.