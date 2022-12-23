Владимир Мутовкин избран председателем Пензенской городской думы
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Пенза, 23 декабря 2022. PenzaNews. Бывший глава Пензы Владимир Мутовкин избран председателем Пензенской городской думы седьмого созыва в ходе 45-й очередной сессии представительного органа муниципального образования в пятницу, 23 декабря.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Всего на данный пост было предложено две кандидатуры — Владимира Мутовкина, который представляет фракцию «Единая Россия», и Александра Смирнова, являющегося главой фракции КПРФ.
Перед голосованием кандидаты ответили на вопросы, поступившие от коллег.
Затем народные избранники определились с формой тайного голосования — они предпочли электронную вместо бюллетеней.
Тех журналистов и операторов, которые находились за креслами депутатов, перед голосованием попросили отойти, чтобы не нарушать тайну волеизъявления.
В итоге за Владимира Мутовкина проголосовали большинство депутатов.
По второй кандидатуре голосование не проводилось.
«Спасибо за доверие, коллеги. Надеюсь, я его оправдаю», — сказал Владимир Мутовкин после того, как решение было принято.