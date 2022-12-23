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Досрочно прекращены полномочия замглавы Пензы Олега Шаляпина

10:59 | 23.12.2022 | Политика

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Пенза, 23 декабря 2022. PenzaNews. Депутаты пензенской гордумы приняли решение о досрочном прекращении полномочий заместителя главы Пензы на постоянной основе Олега Шаляпина.

Досрочно прекращены полномочия замглавы Пензы Олега Шаляпина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Пензенскую городскую думу поступило заявление от заместителя главы города Пензы на постоянной основе Шаляпина Олега Васильевича от 21 декабря 2022 года. Просит освободить его от данной должности по собственному желанию с 23 декабря 2022 года», — озвучил председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению Алексей Шуварин в ходе 45-й очередной сессии гордумы.

После этого председатель городской думы Владимир Мутовкин спросил, есть ли у депутатов вопросы по проекту решения.

Вопросов от народных избранников не поступило. Желающих выступить также не было.

«Поправки, дополнения? Если таковых нет, ставлю вопрос на голосование. Прошу голосовать. [...] Решение принято», — сказал Владимир Мутовкин.

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