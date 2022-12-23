Досрочно прекращены полномочия замглавы Пензы Олега Шаляпина Политика

Пенза, 23 декабря 2022. PenzaNews. Депутаты пензенской гордумы приняли решение о досрочном прекращении полномочий заместителя главы Пензы на постоянной основе Олега Шаляпина.

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«В Пензенскую городскую думу поступило заявление от заместителя главы города Пензы на постоянной основе Шаляпина Олега Васильевича от 21 декабря 2022 года. Просит освободить его от данной должности по собственному желанию с 23 декабря 2022 года», — озвучил председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению Алексей Шуварин в ходе 45-й очередной сессии гордумы.

После этого председатель городской думы Владимир Мутовкин спросил, есть ли у депутатов вопросы по проекту решения.

Вопросов от народных избранников не поступило. Желающих выступить также не было.

«Поправки, дополнения? Если таковых нет, ставлю вопрос на голосование. Прошу голосовать. [...] Решение принято», — сказал Владимир Мутовкин.