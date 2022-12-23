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Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Пензы пройдет 25 января

12:56 | 23.12.2022 | Политика

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Пенза, 23 декабря 2022. PenzaNews. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Пензы состоится 25 января. Соответствующее решение принято в ходе 45-й очередной сессии гордумы в пятницу, 23 декабря.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Пензы пройдет 25 января. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Проектом решения предлагается, что данный конкурс будет проходить 25 января 2023 года в 14.00, место проведения конкурса — здание на площади Маршала Жукова, 4, кабинет №320, то есть зал заседаний городской думы», — озвучил председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению Алексей Шуварин, докладывая по данному вопросу.

Он добавил, что прием документов от кандидатов на должность главы Пензы будет осуществляться в рабочие дни с 29 декабря 2022 года по 18 января 2023 года.

«Место приема документов — то же самое, здание на площади Маршала Жукова, 4, кабинет №317. Условия конкурса, уважаемые коллеги, мы с вами утвердили соответствующим порядком проведения конкурса. В этой связи прошу поддержать предложенный проект решения», — сказал Алексей Шуварин.

После обсуждения вопроса о сроках приема документов председатель гордумы Владимир Мутовкин поставил проект решения на голосование.

«Еще вопросы к докладчику? Желающие выступить? Поправки, изменения к проекту решения? Если нет, ставлю проект решения на голосование в целом. Прошу голосовать. [...] Решение принято», — сказал спикер гордумы.

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