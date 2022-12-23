Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Пензы пройдет 25 января Политика

Пенза, 23 декабря 2022. PenzaNews. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Пензы состоится 25 января. Соответствующее решение принято в ходе 45-й очередной сессии гордумы в пятницу, 23 декабря.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Проектом решения предлагается, что данный конкурс будет проходить 25 января 2023 года в 14.00, место проведения конкурса — здание на площади Маршала Жукова, 4, кабинет №320, то есть зал заседаний городской думы», — озвучил председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению Алексей Шуварин, докладывая по данному вопросу.

Он добавил, что прием документов от кандидатов на должность главы Пензы будет осуществляться в рабочие дни с 29 декабря 2022 года по 18 января 2023 года.

«Место приема документов — то же самое, здание на площади Маршала Жукова, 4, кабинет №317. Условия конкурса, уважаемые коллеги, мы с вами утвердили соответствующим порядком проведения конкурса. В этой связи прошу поддержать предложенный проект решения», — сказал Алексей Шуварин.

После обсуждения вопроса о сроках приема документов председатель гордумы Владимир Мутовкин поставил проект решения на голосование.

«Еще вопросы к докладчику? Желающие выступить? Поправки, изменения к проекту решения? Если нет, ставлю проект решения на голосование в целом. Прошу голосовать. [...] Решение принято», — сказал спикер гордумы.