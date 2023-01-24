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Подведены итоги конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Пензенской области»

09:46 | 24.01.2023 | Политика

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Пенза, 24 января 2023. PenzaNews. Итоги конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Пензенской области», в котором приняли участие 13 человек, подведены в регионе.

Подведены итоги конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Пензенской области». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба облправительства, все конкурсанты представили проекты с предложениями по развитию какой-либо отрасли, повышению эффективности госуправления или функционирования определенного госоргана Пензенской области, а также профессиональной деятельности гражданского служащего.

Победу одержал заместитель начальника отдела межбюджетных отношений министерства финансов Пензенской области Александр Лысов.

Второе место заняла консультант отдела организации социального обслуживания населения регионального Минтруда Елена Хромова.

Третьим стал главный специалист-эксперт управления инновационной политики и инфраструктуры министерства экономического развития и промышленности региона Артур Шнякин.

Все они награждены дипломами губернатора.

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