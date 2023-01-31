Олег Мельниченко призвал пензенских министров активизировать взаимодействие с Заксобранием Политика

Пенза, 31 января 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко призвал министров активизировать взаимодействие с Законодательным собранием региона.

Фото: Pnzreg.ru

«Мною было принято распоряжение, где за конкретными министрами закрепляются соответствующие комитеты Законодательного собрания для более тесного взаимодействия, чтобы на возникающие у депутатов вопросы министры отвечали лично. Недопустимо пропускать заседания профильных комитетов», — сказал он в ходе заседания правительства Пензенской области, состоявшегося во вторник, 31 января.

По словам Олега Мельниченко, он как глава региона пропустил лишь одну сессию, проведение которой совпало с его командировкой.

«Если вы отправляетесь в рабочие поездки, нужно планировать заранее, скорректировать график. Когда решаются значимые для Пензенской области вопросы, главы региональных министерств не должны оставаться в стороне», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.