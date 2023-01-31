16:46:51 Вторник, 31 января
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко призвал пензенских министров активизировать взаимодействие с Заксобранием

14:01 | 31.01.2023 | Политика

Печать

Пенза, 31 января 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко призвал министров активизировать взаимодействие с Законодательным собранием региона.

Олег Мельниченко призвал пензенских министров активизировать взаимодействие с Заксобранием

Фото: Pnzreg.ru

«Мною было принято распоряжение, где за конкретными министрами закрепляются соответствующие комитеты Законодательного собрания для более тесного взаимодействия, чтобы на возникающие у депутатов вопросы министры отвечали лично. Недопустимо пропускать заседания профильных комитетов», — сказал он в ходе заседания правительства Пензенской области, состоявшегося во вторник, 31 января.

По словам Олега Мельниченко, он как глава региона пропустил лишь одну сессию, проведение которой совпало с его командировкой.

«Если вы отправляетесь в рабочие поездки, нужно планировать заранее, скорректировать график. Когда решаются значимые для Пензенской области вопросы, главы региональных министерств не должны оставаться в стороне», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 43 случая заражения коронавирусом В Заречном мужчина перевел мошеннику более 2,3 млн. рублей
В Пензе мужчина пытался сбыть приобретенные по поддельным рецептам психотропные вещества В Пензе столкнулись два автомобиля, пострадала женщина
Под Пензой мужчина лишился более 1,7 млн. рублей, пытаясь заработать на криптовалюте В Пензенской области за сутки подтверждено 38 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама