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Сергей Златогорский избран главой Кузнецка

16:00 | 03.02.2023 | Политика

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Пенза, 3 февраля 2023. PenzaNews. Депутаты собрания представителей Кузнецка в ходе 45-й внеочередной сессии единогласно избрали главой города Сергея Златогорского, который ранее исполнял обязанности руководителя муниципального образования.

Сергей Златогорский избран главой Кузнецка

Фото: Gorodkuzneck.ru

Его кандидатуру поддержали все 16 народных избранников, присутствовавших на сессии.

На пост высшего должностного лица Кузнецка претендовал также заместитель начальника МБУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кузнецка» Павел Шигаев.

Перед голосованием оба кандидата представили свои программы по развитию города на ближайшую перспективу.

С избранием на пост главы Кузнецка Сергея Златогорского поздравил министр внутренней и информационной политики Пензенской области Павел Маслов и председатель собрания представителей города Владимир Трошин.

В свою очередь Сергей Златогорский поблагодарил депутатов за оказанное доверие, сообщается на сайте администрации Кузнецка.

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