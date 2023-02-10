Принят закон «О стратегическом совете Пензенской области» Политика

Пенза, 10 февраля 2023. PenzaNews. Закон «O стратегическом совете Пензенской области» принят в ходе шестой очередной сессии Законодательного собрания региона, состоявшейся в пятницу, 10 февраля.

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Согласно тексту документа, совет будет представлять собой совещательный и экспертно-консультативный орган, созданный для рассмотрения общественно значимых стратегических вопросов социально-экономического и общественно-политического развития Пензенской области, а также подготовки предложений по ним.

Закон, который вступит в силу по истечении 10 дней после официального опубликования, предусматривает, что персональный состав совета утверждается указом губернатора, который и возглавит стратегический совет.

Формой работы нового совещательного и экспертно-консультативного органа будут являться заседания. Проводить их планируется по мере необходимости.