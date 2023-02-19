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Количество избирателей в Пензенской области за 2022 год уменьшилось почти на 9,4 тыс. человек

12:08 | 19.02.2023 | Политика

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Пенза, 19 февраля 2023. PenzaNews. Численность избирателей в Пензенской области сократилась за 2022 год на 9 тыс. 387 человек. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте облизбиркома.

Количество избирателей в Пензенской области за 2022 год уменьшилось почти на 9,4 тыс. человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На 1 января 2022 года численность граждан, обладающих правом голоса на территории региона, составляла 1 млн. 32 тыс. 433 человека, на 1 января 2023-го — 1 млн. 23 тыс. 46. Разница в процентном соотношении — 0,91%.

Уменьшение количества избирателей произошло в большинстве муниципальных районов и городских округов, в том числе в Кузнецке — на 894 (1,4%), в Ленинском районе Пензы — на 835 (1,23%), в Сердобском районе — на 764 (2%), в Каменском — на 761 (1,81%), в Нижнеломовском — на 538 (1,78%).

Увеличение числа избирателей зафиксировано в Пензенском районе — на 1 тыс. 52 (1,88%), в Бессоновском районе — на 62 (0,18%), в Октябрьском районе Пензы — на 2 (0%).

За прошлый год из Пензенской области выбыли 50 тыс. 44 избирателя, из них 26 тыс. 840 снялись с регистрационного учета в связи с переменой места жительства, 19 тыс. 491 — умерли, 1 тыс. 791 — призваны в ряды Вооруженных сил РФ, 650 — выбыли в места лишения свободы, 213 — были признаны судом недееспособными, 1 тыс. 59 — по другим причинам.

За этот же период в Пензенскую область прибыли 40 тыс. 657 избирателей, из них 26 тыс. 348 — встали на регистрационный учет в связи с изменением места жительства, 1 тыс. 775 — прибыли из армии, 507 — из мест лишения свободы, 97 — приняли гражданство Российской Федерации, 11 тыс. 252 — достигли возраста 18 лет и еще 678 — по другим причинам.

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