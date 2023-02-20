Представительство правительства Пензенской области открыто в Запорожской области Политика

Пенза, 20 февраля 2023. PenzaNews. Представительство правительства Пензенской области открыто в Запорожской области по поручению губернатора Олега Мельниченко. Об этом говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале правительства региона в понедельник, 20 февраля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На территории Пологовского района осуществляют мероприятия по реализации специального инфраструктурного проекта. Кроме того, в Запорожье были восстановлены и подготовлены к отопительному сезону объекты инфраструктуры, жилого, социального назначения, созданы аварийно-восстановительные бригады. Также налаживаются гуманитарные и экономические связи, взаимодействие в сфере образования и отдыха детей», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что представительство правительства Пензенской области размещено в Мелитополе.

«Там будут проходить бизнес-миссии, встречи и переговоры по развитию территории», — поясняется в сообщении.

«Напомним, Пензенская область взяла шефство над Пологовским районом. Регион помогает восстанавливать поврежденные объекты здравоохранения, образования, коммунальную инфраструктуру, а также отправляет гуманитарные грузы местным жителям. Помимо этого, делегация Пензенской области во главе с первым заместителем председателя правительства региона Виктором Кувайцевым представила разработанный мастер-план развития Пологовского района до 2035 года», — сказано в тексте.