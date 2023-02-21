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Олег Мельниченко прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному Собранию

16:49 | 21.02.2023 | Политика

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Пенза, 21 февраля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, церемония оглашения которого состоялась в Гостином дворе в Москве во вторник, 21 февраля.

Олег Мельниченко прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Присутствовал сегодня при историческом событии — оглашении президентом главного на данный момент для нашей страны стратегического документа — послания Федеральному Собранию. Владимир Владимирович четко расставил акценты, объяснив причины и цели проведения специальной военной операции — обеспечить безопасность наших границ, сохранить наши исконные нравственные ценности, не дать Западу разрушить наше настоящее и будущее, втоптать в грязь нашу историю», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

«Беспрецедентные меры поддержки военнослужащих и членов их семей, развитие территорий, содействие росту экономики, модернизация образования, создание образовательно-производственных кластеров, внедрение новых технологий, укрепление гарантий для трудовых коллективов — вот далеко не полный перечень направлений, по которым президент нацелил нас на оперативное достижение положительных результатов», — отметил губернатор.

Олег Мельниченко добавил, что главная задача «не приспосабливаться к навязанным нам условиям экономической войны, а выводить Россию на новые рубежи».

«Для этого предстоит серьезно и упорно трудиться. Пензенская область к этому готова. Будем работать!» — подчеркнул глава региона.

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