Олег Мельниченко прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному Собранию Политика

Пенза, 21 февраля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, церемония оглашения которого состоялась в Гостином дворе в Москве во вторник, 21 февраля.

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«Присутствовал сегодня при историческом событии — оглашении президентом главного на данный момент для нашей страны стратегического документа — послания Федеральному Собранию. Владимир Владимирович четко расставил акценты, объяснив причины и цели проведения специальной военной операции — обеспечить безопасность наших границ, сохранить наши исконные нравственные ценности, не дать Западу разрушить наше настоящее и будущее, втоптать в грязь нашу историю», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

«Беспрецедентные меры поддержки военнослужащих и членов их семей, развитие территорий, содействие росту экономики, модернизация образования, создание образовательно-производственных кластеров, внедрение новых технологий, укрепление гарантий для трудовых коллективов — вот далеко не полный перечень направлений, по которым президент нацелил нас на оперативное достижение положительных результатов», — отметил губернатор.

Олег Мельниченко добавил, что главная задача «не приспосабливаться к навязанным нам условиям экономической войны, а выводить Россию на новые рубежи».

«Для этого предстоит серьезно и упорно трудиться. Пензенская область к этому готова. Будем работать!» — подчеркнул глава региона.