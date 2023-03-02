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Симонов возглавил пензенскую делегацию на конференции «Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана»

12:56 | 02.03.2023 | Политика

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Пенза, 2 марта 2023. PenzaNews. Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов возглавил делегацию региона на конференции «Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана», которая проходит в Душанбе.

Симонов возглавил пензенскую делегацию на конференции «Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана»

Фото: Pnzreg.ru

В четверг, 2 марта, Николай Симонов и председатель Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода в рамках мероприятия провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили возможные направления двустороннего сотрудничества.

Глава пензенского правительства представил экономический и культурный потенциал региона, а также обратил внимание на перспективы развития уже существующих деловых контактов, в частности в сфере переработки сельхозпродукции.

«Наша задача — помочь представителям бизнеса укрепить взаимодействие, создать наиболее благоприятные условия для дальнейшего сотрудничества», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба облправительства, Николай Симонов в ходе встречи передал делегации Согдийской области официальное приглашение от имени губернатора Олега Мельниченко посетить Пензенскую область.

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