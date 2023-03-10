03:21:34 Суббота, 11 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко потребовал крайне ответственно подойти к реализации нацпроектов в Пензенской области

13:44 | 10.03.2023 | Политика

Печать

Пенза, 10 марта 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко потребовал от подчиненных крайне ответственно подойти к реализации национальных проектов на территории региона.

Олег Мельниченко потребовал крайне ответственно подойти к реализации нацпроектов в Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

«Перед нами стоят непростые задачи и по объему объектов, которые мы должны ввести в действие, и по условиям, в которых мы сейчас находимся», — отметил он в ходе заседания облправительства, состоявшегося в пятницу, 10 марта.

Глава региона предупредил, что в случае возникновения проблемных ситуаций будет осуществляться детальный разбор с целью установления причин.

«Информация обо всех выявленных нарушениях будет оперативно передаваться в правоохранительные органы», — сказал Олег Мельниченко.

Он особо обратил внимание на то, что в современных условиях «каждая бюджетная копейка на особом счету».

«Средства должны быть использованы таким образом, чтобы люди видели эффект», — подчеркнул губернатор.

«Прошу крайне ответственно подойти ко всем этапам реализации нацпроектов, начиная от контрактации, строительно-монтажных работ, закупки оборудования до сдачи объектов. На каждом этапе будем все жестко контролировать», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

Новости партнеров
Читайте также
Ремонт дороги и тротуаров на улице Сурской в Пензе планируется начать в апреле В Пензе обнаружена фальшивая купюра номиналом 2 тыс. рублей
В Пензенской области за сутки подтверждено 134 случая заражения коронавирусом В Пензенской области за сутки подтверждено 122 случая заражения коронавирусом
В Пензе выявлен факт фиктивной регистрации двух иностранных граждан В Пензенской области подросток подозревается в совершении кражи с проникновением в жилище
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама