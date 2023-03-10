Олег Мельниченко потребовал крайне ответственно подойти к реализации нацпроектов в Пензенской области Политика

Пенза, 10 марта 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко потребовал от подчиненных крайне ответственно подойти к реализации национальных проектов на территории региона.

Фото: Pnzreg.ru

«Перед нами стоят непростые задачи и по объему объектов, которые мы должны ввести в действие, и по условиям, в которых мы сейчас находимся», — отметил он в ходе заседания облправительства, состоявшегося в пятницу, 10 марта.

Глава региона предупредил, что в случае возникновения проблемных ситуаций будет осуществляться детальный разбор с целью установления причин.

«Информация обо всех выявленных нарушениях будет оперативно передаваться в правоохранительные органы», — сказал Олег Мельниченко.

Он особо обратил внимание на то, что в современных условиях «каждая бюджетная копейка на особом счету».

«Средства должны быть использованы таким образом, чтобы люди видели эффект», — подчеркнул губернатор.

«Прошу крайне ответственно подойти ко всем этапам реализации нацпроектов, начиная от контрактации, строительно-монтажных работ, закупки оборудования до сдачи объектов. На каждом этапе будем все жестко контролировать», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.