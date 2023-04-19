В Пензенской области с рабочим визитом находится делегация Совета Федерации Политика

Пенза, 19 апреля 2023. PenzaNews. Делегация Совета Федерации во главе с председателем комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеславом Тимченко находится в Пензенской области с двухдневным рабочим визитом.

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале, «программа объемная, она включает в себя как совещания, так и посещение объектов».

По его словам, накануне в Законодательном собрании Пензенской области состоялась встреча депутатов и сенаторов, на которой обсуждались вопросы поддержки малого и среднего бизнеса, утилизации отходов, а также законопроект о местном самоуправлении.

«Наши гости отметили хорошие темпы развития Пензенской области, успехи в промышленности и сельском хозяйстве, в развитии предпринимательства. Сенаторы подчеркнули, что нам удалось создать атмосферу доверия бизнеса к власти», — написал Олег Мельниченко.

Он добавил, что делегация работает по профилям, одним из которых является природоохранная деятельность.

«В рамках этой работы посетили с представителями делегации ОАО «Маяк», проверили, как идет строительство очистных сооружений. Этот вопрос на контроле держит председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко. Я как губернатор тоже контролирую каждый этап», — отметил глава региона.

«Все работы идут по графику и будут завершены в следующем году», — подчеркнул Олег Мельниченко.