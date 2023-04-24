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Делегация Пензенской области прибыла с рабочим визитом в Узбекистан

14:08 | 24.04.2023 | Политика

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Пенза, 24 апреля 2023. PenzaNews. Делегация Пензенской области во главе с губернатором Олегом Мельниченко прибыла с рабочим визитом в Узбекистан.

Делегация Пензенской области прибыла с рабочим визитом в Узбекистан

Фото: Pnzreg.ru

«[...] Работаем в Ташкенте. Сегодня утром встретился с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Узбекистан Олегом Сергеевичем Мальгиновым. Обсудили вопросы сотрудничества, в частности, наши производители готовы поставлять оборудование для глубокой переработки сельхозпродукции, для нефтегазопереработки, атомных и тепловых станций, промышленности, инженерно-технические средства защиты объектов. Кроме того, мы поговорили о взаимодействии в сфере продовольствия, например, у наших жителей пользуются популярностью продукты из Узбекистана», — написал глава региона в своем Telegram-канале в понедельник, 24 апреля.

Он сообщил также, что одна из целей визита — заключение новых договоров о сотрудничестве.

«Развитию наших деловых связей поможет международная промышленная выставка «Иннопром. Центральная Азия», там мы развернули стенд, на котором презентуем возможности нашего региона», — отметил губернатор.

«Планов по совместной работе с узбекскими партнерами много, и мы ожидаем от сегодняшних мероприятий и встреч дальнейшего их развития», — добавил Олег Мельниченко.

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